Le célèbre maquilleur Mario Dedivanovic lance MAKEUP BY MARIO

Une marque de beauté de luxe proposant des formules novatrices et des outils artistiques, conçue pour les amateurs de beauté et les maquilleurs professionnels.

NEW YORK, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le maquilleur Mario Dedivanovic présente la marque de beauté de luxe MAKEUP BY MARIO, avec des formules réfléchies et méticuleusement élaborées, imprégnées des techniques propres à Mario. Chaque teint de cette gamme composée de 21 produits et outils de haute qualité pour les yeux et la peau est universel et créé pour tous les tons de la peau humaine.

Consultez le communiqué multimédia ici : https://www.multivu.com/players/English/8777551-renowned-master-makeup-artist-mario-dedivanovic-launches-makeup-by-mario/

« Avec MAKEUP BY MARIO, j'ai transformé mes techniques exclusives en produits professionnels accessibles, inspirés de ceux que j'ai aimés et utilisés tout au long de ma carrière », dit Mario. « Lorsque j'enseigne, je guide mes étudiants à travers tout mon processus de réflexion et je leur montre toutes mes techniques. Désormais, mes techniques et ma philosophie sont intégrées à mes produits. »

L'année 2020 marque le 20e anniversaire de Mario en tant que maquilleur. Sa marque éponyme est l'aboutissement de vingt ans d'art, d'expérience et d'expérimentation, lui qui a travaillé avec certains des visages les plus célèbres de notre époque. De l'éducation aux médias sociaux en passant par l'innovation, Mario est un visionnaire et un pionnier à la fine pointe de l'industrie de la beauté. Il s'est fait un nom dans le monde entier, ayant enseigné et popularisé les techniques de maquillage les plus connues de la dernière décennie, et déclenché des tendances virales qui ont inspiré et modifié à jamais le paysage de la beauté. Produit reconnu, MAKEUP BY MARIO fait sensation de par le monde et est un nouveau classique dans l'industrie de la beauté.

Maître de l'invention et de la réinvention, Mario a formulé cette collection en mettant l'accent sur les performances des produits, sans compromis. « Ma mission est de faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité et en confiance par rapport à ces produits », dit-il. « MAKEUP BY MARIO, c'est ma passion et mon amour pour le maquillage artistique qui s'expriment dans une collection très intentionnelle, conçue pour offrir une expérience de maquillage professionnel et de luxe qui n'est pas coûteuse. Tout le monde devrait avoir accès aux formules de la meilleure qualité. C'est d'une importance capitale pour moi. »

La collection MAKEUP BY MARIO sera lancée exclusivement sur makeupbymario.com le 1er octobre 2020, avec une expansion dans d'autres catégories à partir de la fin de 2020 et du début de 2021.

Les produits MAKEUP BY MARIO coûtent de 14 $ à 48 $ et sont offerts au makeupbymario.com à compter du 1er octobre 2020.

Suivez la marque : @makeupbymario