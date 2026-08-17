LC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LC hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -47.400 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat LC im vergangenen Quartal 458.0 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LC 448.0 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch