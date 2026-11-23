LC-TEC hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2.6 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch