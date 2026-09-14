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14.09.2026 06:37:00
LC präsentierte Quartalsergebnisse
LC präsentierte am 11.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.31 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.240 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 101.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997.7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 495.9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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