LBC Express vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LBC Express stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 PHP, nach 0.020 PHP im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 3.63 Milliarden PHP gegenüber 3.34 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch