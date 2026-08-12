Lazurde Company for Jewelry Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lazurde Company for Jewelry Registered präsentierte am 09.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.09 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.450 SAR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 887.1 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lazurde Company for Jewelry Registered 659.6 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch