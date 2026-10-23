Lazard verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lazard präsentierte am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lazard ein EPS von 0.650 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.14 Prozent auf 836.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 773.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch