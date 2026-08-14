Laxmi India Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Laxmi India Finance hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3.17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Laxmi India Finance 2.34 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Laxmi India Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 939.2 Millionen INR im Vergleich zu 700.8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch