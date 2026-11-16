Laxmi India Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Laxmi India Finance präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2.94 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Laxmi India Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 1.90 INR in den Büchern gestanden.

Laxmi India Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 980.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 762.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch