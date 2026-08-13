Laxmi Dental präsentierte Quartalsergebnisse

Laxmi Dental hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 747.0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Laxmi Dental 656.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch