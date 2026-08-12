Lawreshwar Polymers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lawreshwar Polymers hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.71 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4.11 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 749.5 Millionen INR – eine Minderung von 47.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.42 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch