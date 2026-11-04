Lawreshwar Polymers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lawreshwar Polymers präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1.00 Milliarden INR, gegenüber 1.41 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28.80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch