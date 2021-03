L'AWE2021 ouvre ses portes, marquant une nouvelle décennie de vie intelligente

PÉKIN, 24 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'Exposition internationale sur les appareils ménagers et électroniques de 2021 (AWE2021) a ouvert ses portes au Centre de convention et d'exposition national (NECC), à Hongqiao, à Shanghai, en Chine, et se déroulera du 23 au 25 mars 2021. Organisé sous le thème « Smartize the Future » (rendre le futur plus intelligent), l'événement met en vedette les dernières innovations de l'industrie mondiale des produits ménagers et électroniques grand public, illustrant également l'interconnectivité de la vie intelligente à l'ère du numérique. L'exposition prend une envergure inégalée cette année, réunissant des exposants de premier rang et présentant des dizaines de milliers de produits et solutions alliant technologie de pointe et design élégant.

Occupant un espace de 150 000 mètres carrés, l'AWE2021 rassemble près d'un millier d'exposants nationaux et internationaux, parmi lesquels figurent des poids lourds mondiaux tels que Gaggenau, Miele, GE Appliances, Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Panasonic, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, ASKO, SMEG, Whirlpool, Hitachi, Philips, Laurastar, 3M, Pentair, Westinghouse et Shark ; des entreprises nationales de premier rang comme Haier, Hisense, TCL, Skyworth, Konka, Meling, Gree, Aux, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Ecovacs, Meida, Golden Home, Marssenger, Sanfer, HEGII, Airmate et Flyco ; des géants technologiques et des licornes de l'IdO telles que JD.com, Flytek, 360, Tuya, Topband, Ayla, Xingluo Technology, Aispeech et SoundAI ; et des fournisseurs de composants et matières essentiels comme LGD, CSOT, GMCC & Welling, Jiaxipera, Nidec, Donper, Highly, Schott, Higasket et Saite.

L'AWE tiendra également un Live Stream Night Show, qui sera diffusé sur Tmall, JD.com et Kuaishou le 23 mars 2021, de 19 h à 22 h. Le programme a été conçu pour stimuler la consommation à l'aide de ventes diffusées en direct et en même temps par des centaines de sociétés. À cette occasion, présidents d'entreprise, célébrités et vedettes d'Internet et du livestreaming recommanderont aux consommateurs les meilleurs appareils ménagers et électroniques grand public.

L'AWE2021 est bien plus qu'un salon technologique : cette année, l'exposition marque non seulement le début d'une nouvelle décennie pour l'AWE, mais aussi le passage à une nouvelle ère numérique et intelligente de l'industrie mondiale des appareils ménagers et électroniques grand public, ainsi que l'avènement d'une vie connectée et intelligente pour les consommateurs.

Jiang Feng, président exécutif de l'organisateur de l'AWE, la China Household Electrical Appliances Association, déclare que l'AWE reste engagée à stimuler la croissance de haute qualité de l'industrie des appareils ménagers et électroniques grand public. À l'ère du numérique, ajoute-t-il, l'AWE continuera de travailler avec ses partenaires pour introduire des innovations aux quatre coins de la planète. L'organisation fournira des produits et des solutions de vie intelligente innovants qui aideront les consommateurs à mener une vie heureuse. En outre, elle fera profiter l'industrie mondiale des produits ménagers et électroniques grand public de la sagesse et des solutions de la Chine.