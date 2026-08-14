Lavras Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lavras Gold hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Lavras Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch