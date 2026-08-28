Lavena AD legte Quartalsergebnis vor

Lavena AD lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.8 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.8 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch