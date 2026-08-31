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31.08.2026 06:37:00
Laurentian Bank of Canada: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Laurentian Bank of Canada hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0.730 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laurentian Bank of Canada hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 568.5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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