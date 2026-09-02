Laurent Favre wird neues Mitglied im Verwaltungsrat der SRG

Bern (awp/sda) - Der Bundesrat hat den Neuenburger Staatsrat Laurent Favre per 1. April 2027 neu in den SRG-Verwaltungsrat gewählt. Der 53-Jährige tritt Ende März von seinem Regierungsposten zurück.

Im SRG-Verwaltungsrat ersetzt Favre Ursula Gut-Winterberger, wie der Bundesrat am Mittwoch nach seiner Wahl mitteilte. Als Staatsrat des Kantons Neueunburg ist Favre seit 2014 Leiter der Direktion für Raumentwicklung und Umwelt. Von 2020 bis 2024 präsidierte er die Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs, und seit 2025 präsidiert er die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (ENDK).

Der Neuenburger war ebenfalls Präsident der Tripartiten Konferenz, der politischen Plattform von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen städtischen und ländlichen Räumen. Als Agraringenieur und ehemaliger Nationalrat von 2007 bis 2014 bringe Favre langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Politik und öffentlichen Institutionen mit, hiess es weiter.

Der Bundesrat darf zwei der neun Mitglieder des SRG-Verwaltungsrats bestimmen. Favre wird gemeinsam mit Hans-Ueli Vogt die Interessen des Bundes im Gremium vertreten.