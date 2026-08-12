Laurel Organics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Laurel Organics hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Laurel Organics mit einem Umsatz von insgesamt 207.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 12.14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch