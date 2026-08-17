Launch Two Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Launch Two Acquisition A stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.04 USD. Im letzten Jahr hatte Launch Two Acquisition A einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.ch