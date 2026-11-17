Launch Two Acquisition A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch