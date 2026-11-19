Launch One Acquisition veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch