Launch One Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Launch One Acquisition hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch