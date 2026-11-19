Launch One Acquisition A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Launch One Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch