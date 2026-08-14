Launch One Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Launch One Acquisition A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch