Latvian Forest Company (B) hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.24 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0.040 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 77.63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch