Lattice Semiconductor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lattice Semiconductor gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.14 USD gegenüber 0.020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 201.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 62.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch