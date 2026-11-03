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03.11.2026 04:01:29
Lattice Semiconductor Corp. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Lattice Semiconductor Corp. (LSCC) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $11.21 million, or $0.08 per share. This compares with $2.79 million, or $0.02 per share, last year.
Excluding items, Lattice Semiconductor Corp. reported adjusted earnings of $103.66 million or $0.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 118.2% to $291.03 million from $133.35 million last year.
Lattice Semiconductor Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.21 Mln. vs. $2.79 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.02 last year. -Revenue: $291.03 Mln vs. $133.35 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.82 To $ 0.86 Next quarter revenue guidance: $ 325 M To $ 345 M
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lattice Semiconductor Corp.
Analysen zu Lattice Semiconductor Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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