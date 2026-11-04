Lattice Semiconductor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lattice Semiconductor hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 291.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 118.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch