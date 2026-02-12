Lattice Semiconductor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lattice Semiconductor hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 145.8 Millionen USD – ein Plus von 24.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lattice Semiconductor 117.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0.020 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Lattice Semiconductor ein Gewinn pro Aktie von 0.440 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Lattice Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2.72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 523.26 Millionen USD im Vergleich zu 509.40 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch