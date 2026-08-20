Latour Investment Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Latour Investment Registered B hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5.70 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.30 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.10 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.23 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch