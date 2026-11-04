Latour Investment Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Latour Investment Registered B lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.82 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.65 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7.16 Milliarden SEK gegenüber 6.75 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch