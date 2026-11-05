Latham Group legte Quartalsergebnis vor

Latham Group hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 182.2 Millionen USD gegenüber 161.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch