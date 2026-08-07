Latham Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Latham Group hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Latham Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 197.5 Millionen USD im Vergleich zu 172.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch