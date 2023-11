LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Vor der Fortsetzung der Tarifgespräche zwischen der Bahn und der GDL hat die Lokführergewerkschaft mit weiteren Streiks gedroht. "Der nächste Warnstreik kommt bestimmt. Damit werden wir uns nicht allzu viel Zeit lassen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky der Rheinischen Post. Knackpunkt ist die Hauptforderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst auf 35 Stunden - die Bahn lehnt es ab, darüber zu verhandeln.

hat auf seinem Kapitalmarkttag nach eigenen Angaben die Ziele für das Gesamtjahr sowie mittelfristig bestätigt. Der Rüstungskonzern rechnet Gesamtjahr weiterhin mit einem Umsatz von 1,85 Milliarden Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Mittelfristig strebt er im Schnitt Umsatzwachstum von 10 Prozent jährlich an sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 19 Prozent an.

Die US-Luftsicherheitsbehörden haben Boeing die Erlaubnis erteilt, mit wichtigen Flugtests für sein Flugzeug 737 Max 10 zu beginnen - ein Meilenstein auf dem Weg zur Vorbereitung des Flugzeugs für den regulären Verkehrsbetrieb.

Die britische Regierung will nach Aussage von Finanzminister Jeremy Hunt prüfen, ob sie ihren Anteil an der britischen Bank Natwest im kommenden Jahr über ein Aktienangebot an Privatanleger veräussern kann. Die Regierung in London hält 38,69 Prozent an Natwest.

baut seine Cloud- und KI-Kapazitäten in Kanada aus. Wie der Konzern mitteilte, investiert er 500 Millionen US-Dollar in der Provinz Quebec. Die Investition erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Die britische Werbeaufsicht hat einen Werbespot des japanischen Autoherstellers Toyota für den Geländewagen Hilux untersagt. In dem Spot sind mehrere Autos zu sehen, die in einer Staubwolke im Gelände fahren und dann zurück auf eine befestigte Strasse. Die Werbung "Born to roam" (etwa: Geboren zum Herumstromern) billige ein Verhalten, das die Umwelt schädige, erklärte die Werbeaufsicht.

