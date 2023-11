LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will mit einem Aktionsplan das verlustträchtige Windgeschäft wieder auf Kurs bringen. Bis zum Geschäftsjahr 2025/26 sollen die Kosten der komplett übernommenen Tochter Siemens Gamesa um rund 400 Millionen Euro sinken, heisst es in einer Präsentation des Energietechnikkonzerns zu seinem Kapitalmarkttag in Hamburg. Vergangene Woche auf der Bilanzpressekonferenz hatte Vorstandschef Christian Bruch bereits angekündigt, dass das Windgeschäft in dem Jahr die Gewinnschwelle erreichen soll - zwei Jahre später als ursprünglich geplant.

DELIVERY HERO

und der spanische Lieferdienst Glovo haben bestätigt, dass sie erneut unter den Unternehmen sind, die von der EU-Kommission in zwei EU-Mitgliedsstaaten im Zusammenhang mit möglichen Vorwürfen der Wettbewerbsbeschränkungen durchsucht worden sind. Die EU-Kommission teilte mit, die Durchsuchungen fänden infolge einer Ausweitung einer Untersuchung vom Juli 2022 statt. Damals hatten sowohl Delivery Hero als auch die Tochter Glovo die Durchsuchungen bestätigt.

ECKERT & ZIEGLER

Beim Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler kommt es im Zuge der geplanten Abspaltung der Tochter Pentixapharm zu personellen Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat. Der für die klinische Entwicklung zuständige Konzernvorstand Hakim Bouterfa wird zum Jahresende aus dem Gremium ausscheiden und sich künftig ausschliesslich auf seine Aufgaben als Pentixapharm-Vorstand konzentrieren, wie die im SDAX und TecDAX notierte Eckert & Ziegler AG mitteilte. Durch die Abspaltung sei ein eigenes Vorstandsressort für Pentixapharm beim Mutterkonzern nicht mehr erforderlich.

BROADCOM/VMWARE

Broadcoms 61 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Cloud-Computing-Unternehmens VMware ist von den Aufsichtsbehörden genehmigt worden. Wie beide US-Konzerne weiter mitteilten, soll der Abschluss am Mittwoch erfolgen.

FINNAIR

hat mit einer Bezugsrechtsemission 570,4 Millionen Euro eingenommen. Die Fluggesellschaft hatte angekündigt, bis zu 19 Milliarden Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung anzubieten, um ihre Finanzierungskosten zu senken und Barmittel zur Unterstützung der Unternehmensstrategie zu erhalten. Das Unternehmen erhofft sich dadurch auch, ab 2025 wieder Dividenden zahlen zu können.

FORD MOTOR

treibt den Bau eines Batteriewerks in Michigan voran, allerdings in einem geringeren Umfang als ursprünglich geplant. Der US-Autokonzern begründet dies mit den rückläufigen Aussichten für die künftige Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.

NOTRHVOLT

hat einen Natrium-Ionen-Akku präsentiert, um die Nutzung seltener Rohstoffe zu verringern und somit auch unabhängiger von China zu werden. Northvolt-Chef Peter Carlsson zeigte sich erfreut, dass es gelungen sei, eine Technologie zu entwickeln, die einen "breiten Einsatz zur Beschleunigung der Energiewende ermöglicht". Natrium-Ionen-Batterien gelten als günstiger, nachhaltiger und teils auch sicherer als Lithium-Ionen-Akkus.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2023 12:31 ET (17:31 GMT)