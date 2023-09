LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Lebensmittel-Discounter Aldi hat in Grossbritannien nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr unter anderem wegen der hohen Inflation Rekordumsätze eingefahren. Aldi habe rund eine Million neue Kundinnen und Kunden gewonnen, teilte das Unternehmen am Montag mit. "Die steigenden Lebenshaltungskosten haben die Gewohnheiten verändert." Es gebe eine neue Kundengruppe, die "den traditionellen Supermärkten" mit ihren weniger attraktiven Preisen den Rücken gekehrt habe.

3M

3M hat sich verpflichtet, die Herstellung von PFAS-Chemikalien, also von Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, bis Ende 2025 einzustellen. In einem Werk in Belgien, in Zwijndrecht bei Antwerpen, habe 3M die Herstellung von PFAS, die auch Ewigkeitschemikalien genannt werden, vorerst eingestellt. Währenddessen laufen Gespräche dazu mit der belgischen Regierung. Angesichts der Ungewissheit über die Dauer und das Ausmass der Produktionsunterbrechung sieht sich das Unternehmen aktuell nicht in der Lage, genaue Angaben zu den potenziellen negativen Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit zu machen.

BOEING

Boeing hat einen Grossauftrag aus Kanada für seinen Dreamliner erhalten. Air Canada hat im Rahmen seiner Flottenerneuerung 18 Grossraum-Maschinen des Typs 787-10 Dreamliner bestellt, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Die Auslieferungen sollen frühestens im vierten Quartal 2025 beginnen. Die Vereinbarung mit Boeing umfasst zudem eine Option auf 12f weitere Maschinen.

RYANAIR

Die Billigairline will ihre Heimatbörse in Dublin einem Zeitungsbericht zufolge möglicherweise verlassen. Wie die Times of London berichtet, erwägt der irische Billigflieger einen Umzug an die Brüsseler Börse. Obwohl Dublin zu Euronext gehöre, orientiere sich der Handelsplatz immer noch zu stark an den Vorschriften in London, sagte CEO Michael O'Leary laut der Zeitung. Die europäische Regulierung sei einfacher, Dublin sollte sich dem Modell annähern.

