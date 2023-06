LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will mit dem US-Unternehmen Lanzajet bei der Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung. Gemeinsam wollen sie den Bau von SAF-Anlagen vorantreiben, die die Lanzajet-Technologie "Alcohol-to-Jet" (ATJ) einsetzen. Diese Technologie nutzt Alkohol - kohlenstoffarmes Ethanol - zur Herstellung von SAF, das Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um mehr als 70 Prozent reduziert.

BOEING/SPIRIT AEROSYSTEMS

Boeing könnte Probleme mit seiner Lieferkette bekommen. Der wichtige Zulieferer Spirit Aerosystems kündigte an, die Produktion auszusetzen, nachdem die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter eine neue Betriebsvereinbarung, die unter anderem Lohnerhöhungen von 8 Prozent pro Jahr über vier Jahre vorsah, abgelehnt hatten.

FORD

Ein Joint Venture des Autobauers Ford soll einen rekordhohen Kredit über 9,2 Milliarden US-Dollar vom Energieministerium erhalten, um Batteriewerke in Tennessee und Kentucky zu finanzieren, die für den Vorstoss des Konzerns in die Elektromobilität entscheidend sind. Der Ford-Deal ist die grösste Einzelinvestition in der fast 20-jährigen Geschichte im Kreditprogrammbüro des Ministeriums.

META/TWITTER

Die beiden Technologie-Milliardäre Mark Zuckerberg und Elon Musk wollen ihre Rivalität nun offenbar auf eine neue Ebene bringen und fordern einander zum Kampf Mann gegen Mann heraus. Seitdem Zuckerbergs Konzern Meta kürzlich angedeutet hatte, einen Online-Kurzmitteilungsdienst in Konkurrenz zu Twitter starten zu wollen, hatte Twitter-Besitzer Musk Zuckerberg mit Twitter-Botschaften gefoppt und Anfang der Woche schliesslich verkündet: "Ich bin bereit zu einem Cage Match, wenn er es ist, Haha." Zuckerberg antwortete am Mittwoch auf Instagram mit einem Screenshot von Musks Tweets und der Antwort "Nenne mir den Ort."

MICRON

plant eine neue Produktions- und Testeinrichtung in Indien. Der Bau im Bundesstaat Gujarat soll dieses Jahr beginnen. Hergestellt werden sollen dort DRAM- und NAND-Chips. Der Konzern selbst wird rund 825 Millionen US-Dollar investieren.

MICROSOFT/ACTIVISION BLIZZARD

Ein US-Bundesgericht wird am Donnerstag die Argumente in der Klage der US-Kartellbehörde FTC anhören, die versucht, Microsoft an der Übernahme von Activision Blizzard zu hindern. Der Rechtsstreit wird genau beobachtet, er könnte entscheidend dafür sein, ob die 75 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme zustande kommt oder nicht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2023 12:25 ET (16:25 GMT)