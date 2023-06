LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

wird für das Gesamtjahr optimistischer. Mit Blick auf die jüngsten Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung sowie der sich konkretisierenden Aussichten für den weiteren Jahresverlauf hebt Vossloh die Umsatz- und EBIT-Prognose für 2023 an. Vossloh rechnet nun mit Umsatz zwischen 1,125 und 1,2 Milliarden Euro statt zuvor 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro. Beim EBIT schätzt der Konzern nun einen Wert zwischen 87 und 94 Millionen Euro statt bisher 79 bis 88 Millionen Euro.

GENERALI

kauft dem US-Versicherer Liberty Mutual einen Teil des Europa-Geschäfts ab. Für Liberty Seguros mit Sitz in Madrid legt Assicurazioni Generali nach eigenen Angaben 2,3 Milliarden Euro auf den Tisch nd verstärkt sich damit im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung in Spanien und Portugal.

VIVENDI/LAGARDERE

Die EU-Wettbewerbsbehörde will prüfen, ob bei der Übernahme des kleineren Unternehmens Lagardere durch Vivendi gegen Fusionsvorschriften verstossen wurde. Eine Sprecherin der Europäischen Kommission sagte, sie prüfe, ob es sich bei der Übernahme um ein so genanntes Gun Jumping handelt. Gun Jumping bedeutet einen vorzeitigen Vollzug von anmeldepflichtigen Zusammenschlussvorhaben, bevor der Startschuss von der zuständigen Wettbewerbsbehörde gegeben wurde.

TIKTOK

investiert in den nächsten Jahren mehrere Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines stark wachsenden Onlineshops in Südostasien. Das kündigte Tiktok-Chef Shou Zi Chew am Donnerstag bei einer Wirtschaftskonferenz in der indonesischen Hauptstadt Jakarta an. Tiktok ist hierzulande vor allem als Plattform für Videos bekannt, bietet in Indonesien und anderen Ländern Südostasiens seit etwa einem Jahr aber auch einen Onlineshop an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2023 12:31 ET (16:31 GMT)