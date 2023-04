LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt musste am Montag leichte Verluste hinnehmen. Für den deutschen Aktienmarkt ging es am Montag in den frühen Stunden bergauf - bis zum Handelsende sind die Gewinne aber weggebröckelt. Die Wall Street erlebt einen ruhigen Wochenauftakt. Die Börsen in Fernost notierten letztendlich im grünen Bereich.