LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Nach einer Anhörung vor dem irischen High Court zur Reorganisation der Linde plc am Montag und der von dem Gaskonzern erwarteten Billigung durch das Gericht wird der Weg zum Abschied von der Frankfurter Börse frei sein. Linde bereitet sich daher auf den 28. Februar als voraussichtlich letzten Handelstag in Deutschland vor, wie es in einer Mitteilung heisst.

ALIBABA

hat im Schlussquartal 2022 mehr verdient als erwartet. Ein schwaches Umsatzwachstum unterstreicht jedoch, wie sehr die anhaltenden Covid-19-Sperren das chinesische Technologieunternehmen belastet haben.

BNP PARIBAS

Drei Umweltorganisationen haben die französische Bank BNP Paribas wegen ihrer anhaltenden Finanzierung der Erdölindustrie verklagt. BNP Paribas werde sich wegen seiner "Verantwortung in der Klimakrise vor Gericht verantworten" müssen, heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung von "Les Amis de la Terre", "Oxfam France" und "Notre affaire à tous". Die Bank sei "Europas grösster und weltweit fünftgrösster Finanzierer beim Ausbau fossiler Brennstoffe".

ENI

hat im Rahmen seines strategischen Plans bis 2026 die Dividende für das laufende Jahr erhöht. Die Italiener erklärten auf ihrem Kapitalmarkttag, dass sie durch eine Kombination aus Dividende und Aktienrückkauf zwischen 25 und 30 Prozent des jährlichen Cashflows aus der Geschäftstätigkeit ausschütten wollen.

LUCID

hat seinen Verlust im Schlussquartal stärker als erwartet verringert, mit dem Umsatzanstieg aber die Markterwartungen enttäuscht. Der Auftragsbestand des Unternehmens ging im Jahresvergleich zurück. Die Lucid-Aktie verliert im vorbörslichen US-Handel gut 12 Prozent.

MODERNA

Die nachlassende Nachfrage nach Corona-Impfstoffen hat der Moderna Inc im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinneinbruch beschert. Zudem drückten hohe Kosten. Das US- Biotech -Unternehmen verfehlte die Gewinnerwartungen der Analysten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2023 12:13 ET (17:13 GMT)