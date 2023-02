LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schaffte nach anfänglichen Einbussen bis Handelsende noch den Sprung in die Gewinnzone. Der DAX konnte seine zwischenzeitlichen Verluste eingrenzen und nahe der Nulllinie schliessen. Die Wall Street tendiert in einem vergleichsweise ruhigen Handel seitwärts. An den asiatischen Börsen ging es zur Wochenmitte abwärts.