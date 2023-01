LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Trotz eines starken Jahresendspurts konnte Mercedes-Benz den Wettbewerber BMW nicht von der Spitzenposition der Premiumautohersteller nach weltweiten Verkäufen verdrängen. Der Münchener Autokonzern musste zwar im Gesamtjahr bei seiner Kernmarke einen Absatzrückgang um gut 5 Prozent auf 2,1 Millionen Fahrzeuge hinnehmen. Damit liegt BMW aber weiter vor Mercedes-Benz: Der Stuttgarter Konzern erzielte dank eines starken Schlussquartals nur einen leichten Absatzrückgang von 1 Prozent auf gut 2,04 Millionen Autos. Die Volkswagen-Tochter Audi verzeichnete im Gesamtjahr trotz hoher Verkäufe in Deutschland (plus 19 Prozent) weltweit ein Absatzminus von knapp 4 Prozent auf 1,61 Millionen Autos.

INFINEON

verkauft Teile seines Geschäfts mit HiRel-Gleichspannungswandlern an Micross Components. Es sei eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf dieser Geschäftsbestandteile durch das US-Unternehmen abgeschlossen worden, teilte Infineon mit, ohne finanzielle Einzelheiten zu nennen. Konkret handelt es sich um das Geschäft mit HiRel-Gleichspannungswandlern einschliesslich Dickschicht-Hybrid-Produkten und kundenspezifischer auf Leiterplatten montierter Leistungshalbleiter.

VOLKSWAGEN

Eine Klage von Greenpeace gegen den Autobauer Volkswagen wegen dessen aus Sicht der Umweltschützer mangelhaften Einsatzes für den Klimaschutz ist wohl grundsätzlich zulässig, dürfte aber keinen Erfolg haben. Das Landgericht Braunschweig liess die Klage der Umweltorganisation am Dienstag grundsätzlich zu und setzte für den 31. Januar einen weiteren Verhandlungstermin an. Ein Gerichtssprecher deutete jedoch an, dass die Klage dann abgewiesen werden könnte.

VOLKSWAGEN

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Freisprüche von vier früheren Volkswagen-Vorständen in einem Prozess wegen möglicher Untreue aufgehoben. Das Landgericht Braunschweig müsse neu über die Fälle verhandeln, entschied der sechste Strafsenat mit Sitz in Leipzig am Dienstag. Den Managern wurde vorgeworfen, jahrelang eine überhöhte Bezahlung von einflussreichen Betriebsräten bewilligt zu haben. (Az. 6 StR 133/22)

BIONTECH

will ihren strategischen Allianz-Partner Instadeep vollständig übernehmen. Wie Biontech mitteilte, umfasst die Transaktion eine Vorauszahlung von rund 362 Millionen britischen Pfund in bar und Biontech-Aktien. Darüber hinaus sollen Anteilseigner von Instadeep Anspruch auf zusätzliche Meilensteinzahlungen von bis zu rund 200 Millionen Pfund haben. Die Übernahme folge auf die erste Kapitalbeteiligung von Biontech an Instadeep im Rahmen der Serie-B-Finanzierungsrunde im Januar 2022.

LANXESS/ADVENT

Die Europäische Kommission hat grünes Licht für das von Lanxess und Advent geplante Gemeinschaftsunternehmen für technische Hochleistungswerkstoffe gegeben. Wie die europäischen Kartellwächter mitteilten, darf die US-Beteiligungsgesellschaft Advent International die Hochleistungskunststoff-Geschäfte des deutschen Spezialchemiekonzerns Lanxess und des niederländischen Chemiekonzerns DSM übernehmen. Wettbewerbsrechtliche Bedenken hat die EU-Kommission keine.

STELLANTIS

hat Lars Bialkowski mit der Leitung seines Deutschland-Geschäfts betraut. Bialkowski trete seine neue Position mit sofortiger Wirkung an und werde damit die Geschäftsentwicklung für die Marken Abarth, Alfa Romeo , Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot auf dem deutschen Markt verantworten, teilte Stellantis mit. Er folgt in dieser Funktion auf Amaury de Bourmont, der in eine neue strategische Rolle innerhalb des Konzerns wechseln wird.

AMAZON

schliesst in Grossbritannien drei Logistikzentren mit insgesamt rund 1.200 Stellen in diesem Jahr. Die betroffenen Beschäftigten hätten aber alle die Möglichkeit, an einen anderen Standort versetzt zu werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Amazon hat rund 30 Standorte in Grossbritannien. In den kommenden drei Jahren würden zudem zwei neue Zentren mit insgesamt 2.500 Arbeitsplätzen errichtet, und zwar in Birmingham im Westen und in Durham im Norden Englands.

BOEING

hat seine Auslieferungen 2022 kräftig gesteigert. Wie der Konzern mitteilte, hat er im vergangenen Jahr 480 Maschinen an die Kunden übergeben nach 340 im Vorjahr. Im Schlussquartal kam Boeing auf 152 Flugzeuge nach 99 im Vergleichszeitraum.

COCA-COLA/PEPSICO

sind wegen einer möglichen Preisdiskriminierung im US-Getränkemarkt ins Visier der US-Behörden geraten. Die Federal Trade Commission prüfe, ob die Konzerne ein Gesetz verletzt haben, das Lieferanten untersagt, bevorzugten Kunden vorteilhafte Preise anzubieten, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Ermittlungen seien in einem vorläufigen Stadium.

GE HEALTHCARE

hat für das laufende Jahr ein anhaltendes organisches Wachstum in Aussicht gestellt. Das US-Unternehmen, das vergangene Woche von General Electric abgespalten wurde, sieht nach Aussage von CEO Peter Arduini eine Entspannung der Lieferketten und eine verbesserte Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen.

