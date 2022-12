LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Börse aktuell - Live Ticker

Der SMI konnte sich der schwachen Marktstimmung am Dienstag nicht entziehen. Auch am deutschen Aktienmarkt ging es im Dienstagshandel abwärts. Der US-Aktienmarkt tendiert am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen. An den grössten Börsen in Fernost dominierten am Dienstag die Bären.