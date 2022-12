LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S nimmt den Abwehrschirm gegen die Energiekrise nicht in Anspruch. Der Vorstand habe entschieden, von der gesetzlich beschlossenen Deckelung des Strom- und Gaspreises zum 1. Januar 2023 keinen Gebrauch zu machen.

TUI

Moody's hat den Ratingausblick für den Reisekonzern Tui erhöht. Die Bonitätseinstufung wurde mit B3 bestätigt, wie die Ratingagentur mitteilte. Der Ausblick liege nun bei positiv nach zuvor stabil. Grund dafür sei die Ankündigung des Unternehmens, die während der Corona-Pandemie erhaltenen Staatshilfen mit den Einnahmen aus einer Kapitalerhöhung zurückzahlen zu wollen.

MONDELEZ

Der US-Lebensmittelhersteller Mondelez International verkauft sein Kaugummigeschäft in den USA, Kanada und Europa für 1,35 Milliarden US-Dollar an die Perfetti Van Melle Group. Mondelez will sich laut Mitteilung auf das Keks-, Schokolade- sowie weitere Snack-Geschäfte konzentrieren. Perfetti ist ein Süsswaren-Hersteller, der für globale Marken wie Mentos und Chupa Chups Lutscher bekannt ist.

