LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will etwa ein Siebtel seiner weltweiten Belegschaft streichen. Wie die DoorDash Inc mitteilte, sollen 1.250 Arbeitsplätze wegfallen. CEO Tony Xu kündigte die Kürzungen in einer Mitteilung an die Mitarbeiter an, die später auf dem Unternehmensblog veröffentlicht wurde. DoorDash sei nicht immun gegen die externen Herausforderungen, so der Manager. Ende letzten Jahres beschäftigte das Unternehmen mehr als 8.600 Mitarbeiter. Die Essenszusteller des Unternehmens sind in dieser Zahl nicht enthalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2022 12:31 ET (17:31 GMT)