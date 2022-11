LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat von einem US-amerikanischen Kunden einen Grossauftrag für rund 2.300 EFOY Brennstoffzellen erhalten. Der Vertrag umfasse ein Volumen von rund 15 Millionen US-Dollar und werde jeweils zur Hälfte in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 umsatz- und ergebniswirksam, teilte SFC Energy mit. Die Lieferungen sollen zwischen Ende März 2023 und Ende November 2024 erfolgen. Der Grossauftrag bewirke ein erhebliches Wachstum des für die SFC Energy AG bedeutsamen US-Geschäfts. Die Brennstoffzellen kommen im Bereich der mobilen Überwachungstechnik zum Einsatz.

will sich möglicherweise von seinen Geschäften in Peru trennen. Wie die Agentur Bloomberg berichtet, erwägt das Unternehmen einen Verkauf der dortigen Vermögenswerte im Volumen von rund 5 Milliarden US-Dollar. Enel habe sich dafür Berater an Bord geholt. Auf Anfrage von Dow Jones Newswires lehnte Enel eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

November 18, 2022 12:16 ET (17:16 GMT)