LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat ein erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Die Aktie ging am Freitag an der Frankfurter Börse mit einem Startkurs von 6,50 Euro in den Xetra-Handel. Im Tageshoch erreichte der Kurs 20,50 Euro, zum Handelsschluss stand die Aktie bei 16,30 Euro. Die Notierungsaufnahme im Segment Scale erfolgte ohne vorheriges öffentliches Angebot der Aktien wie bei einem "normalen" IPO. Stattdessen ging eine Privatplatzierung voraus. Dabei soll die Bewertung 100 Millionen Euro betragen haben, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet hat.

AVEVA

hat sich mit Schneider Electric auf ein erhöhtes Barübernahmeangebot für die restlichen Aveva-Aktien geeinigt. Das britische Unternehmen für Maschinenbau und Industriesoftware teilte mit, dass das endgültige Angebot das gesamte Aveva-Aktienkapital auf rund 9,8 Milliarden britische Pfund bewertet, was einem Unternehmenswert von 10,57 Milliarden Pfund entspricht.

FTX

Die in die Krise geratene Kryptowährungs-Plattform FTX meldet in den USA Konkurs an. Zugleich tritt FTX-Gründer Sam Bankman-Fried als Chef der Plattform zurück, wie das Unternehmen am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die auf einen Liquidtätsmangel zurückgehende Krise bei FTX hatte zuletzt den Kurs mehrerer Kryptowährungen wie dem Bitcoin einbrechen lassen.

November 11, 2022 12:21 ET (17:21 GMT)