LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat die Erwartungen klar übertroffen. Der Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen steigerte seinen Nettogewinn im dritten Quartal auf 2,01 von 1,43 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,95 Dollar über dem Factset-Konsens von 3,16 Dollar. Caterpillar profitierte auch davon, dass die Händler ihre Läger um Maschinen im Wert von 700 Millionen Dollar aufstockten, nachdem sie diese im Vorjahr noch im Volumen von 300 Millionen Dollar reduziert hatten.

Honeywell International

hat im dritten Quartal seinen Gewinn erhöht und wird beim Gewinnausblick optimistischer. Der Auftragsbestand vermittle trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen "Zuversicht" auf der Nachfrageseite, so der Konzern mit Aktivitäten u.a. im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Spezialchemikalien.

Merck & Co

hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und seinen Jahresausblick angehoben. Die Umsätze mit den drei meistverkauften Medikamenten des Konzerns lagen ebenfalls über den Prognosen. Unabhängig davon gab der Konzern am Mittwochabend bekannt, dass Robert Davis die Nachfolge von Ken Frazier als CEO antreten wird. Frazier geht am 30. November 2022 in den Ruhestand.

Mastercard

hat im dritten Quartal dank der höheren Reisetätigkeit ihrer Kunden Umsatz und Gewinn stärker erhöht als erwartet. Das Wachstumstempo hat sich jedoch gegenüber dem Vorquartal verlangsamt, weil die wirtschaftliche Unsicherheit anhält,

McDonald's

hat im dritten Quartal seinen Umsatz auf vergleichbarer Fläche deutlich stärker gesteigert und auch mehr verdient als am Markt erwartet. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 2,3 Prozent auf 262,52 US-Dollar.

Southwest Airlines

rechnet mit anhaltend starker Reisenachfrage, die den Gewinn ankurbelt. Die Fluggesellschaft warnte bei Vorlage der Drittquartalszahlen allerdings, dass sich die Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Jets durch Boeing wahrscheinlich bis 2024 hinziehen werden. Schon mehrere Airlines haben Lieferverzögerungen von neuen Flugzeugen als Belastungsfaktor für ihr Geschäft benannt. Das macht es für sie schwierig, mit der Reiselust der Kunden Schritt zu halten.

