LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

meldet Erfolge bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), ein weit verbreitetes Virus in den Atemwegen, das jedes Jahr allein in den USA für etwa 14.000 ältere Erwachsene tödlich verläuft. Wie die britische GSK plc mitteilte, hat ihr experimenteller Impfstoff gegen das Virus das Risiko, an RSV zu erkranken, deutlich reduziert. Damit ist der Weg frei für einen Wettbewerb von GSK und Pfizer Inc in einem von beiden Pharmaunternehmen als lukrativ angesehenen Markt.

hat ein gutes drittes Quartal hinter sich gebracht. Wie die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia mitteilte, rechnet sie für den Dreimonatszeitraum mit einem bereinigten operativen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro nach einem Verlust von 458 Millionen im Vorjahreszeitraum.

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz trotz Gegenwind durch unterbrochene globale Lieferketten und schnell steigende Kosten gesteigert. Der schwedischen Möbelhauskette zufolge ist dies ein Zeichen für die Attraktivität der Marke in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten.

schiebt die Zinszahlungen für ihre ewigen Kapitalwertpapiere im Rahmen ihres Restrukturierungsplans und freiwilligen Insolvenzverfahrens in den USA auf. Die skandinavische Fluggesellschaft hatte im Juli in den USA einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 gestellt, um eine umfassende finanzielle Umstrukturierung zur Kostensenkung und Kapitalbeschaffung unter der Aufsicht eines US-Gerichts durchzusetzen.

Nach tagelangen Streiks an französischen Raffinerien und Benzindepots hat der Ölkonzern Totalenergies Angestellten in Frankreich 6 Prozent mehr Gehalt angeboten. Das erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Gewerkschaften riefen zum Streik der Eisenbahn und des Pariser Nahverkehrs am kommenden Dienstag auf.

Der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock hat im dritten Quartal unter dem sich eintrübenden Marktumfeld gelitten. Bei deutlich geringeren Nettomittelzuflüssen sanken Gewinn und Umsatz spürbar. Der US-Konzern schnitt dennoch besser ab als von Analysten erwartet.

In den USA könnten sich die beiden grössten Supermarktbetreiber des Landes zusammentun. Kroger führe Gespräche mit dem kleineren Rivalen Albertsons über einen Zusammenschluss, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ein Deal könnte noch diese Woche verkündet werden.

Eine Abschreibung auf die britische Tochter UK Boots hat dem US-Drogeriekonzern Walgreens Boots Alliance im vierten Geschäftsquartal einen Nettoverlust eingebrockt. Bereinigt um Sonderposten war der Konzern allerdings profitabel und schnitt besser ab als erwartet. Zudem hob er ein mittelfristiges Umsatzziel an.

