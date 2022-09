LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will den Energieverbrauch im Unternehmen kurzfristig um 20 Prozent reduzieren. Kurzzeitig, um durch den Winter zu kommen, sei dies mit diversen Massnahmen wie etwa der Absenkung der Temperaturen möglich, sagte Vorstandschef Wolf-Henning Scheider im Interview mit dem Fachmagazin Autogazette.

AMAZON.COM

will seine Lkw-Flotte ab dem nächsten Jahr zum Teil mit sogenannten E-Fuels betreiben. Der Online-Handelsriese schloss dazu mit dem auf synthetische Kraftstoffe spezialisierten Unternehmen Infinium einen Liefervertrag. Anfänglich soll ausreichend Kraftstoff geliefert werden, um für 5 Millionen Lkw-Kilometer den herkömmlichen Dieselkraftstoff zu ersetzen.

AMAZON/IROBOT

Die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) hat von Amazon und iRobot zusätzliche Informationen und Unterlagen zur geplanten Übernahme angefordert. Das geht aus einer behördlichen Einreichung vom Dienstag hervor. Die Wartefrist, die die Unternehmen bis zum Abschluss der Transaktion verstreichen lassen müssen, verlängert sich dadurch um bis zu 30 Tage ab dem Zeitpunkt, zu dem sie der Aufforderung der FTC nachgekommen sind.

LIBERATION

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky will die verschuldete französische Zeitung Libération mit einem Kredit in Höhe von 14 Millionen Euro unterstützen. Dabei solle die Unabhängigkeit des Blattes gewahrt bleiben, teilte die Gesellschaft Presse indépendante mit, in deren Besitz sich Libération befindet. Kretinsky wolle ausserdem 1 Million Euro für einen Fonds für unabhängige Presse spenden, kündigte Chefredakteur Denis Olivennes an.

MCDONALD'S

verkauft fast sieben Monate nach Beginn des Ukrainekriegs wieder Hamburger und Pommes in Kiew. Nach Gesprächen mit ukrainischen Offiziellen, Sicherheitsfachleuten und Lieferanten nehme McDonald's zunächst nur die Ausser-Haus-Lieferungen wieder auf. AFP-Reporter berichteten von zahlreichen Kurieren, die am Morgen vor einer Filiale in der ukrainischen Hauptstadt warteten, um Bestellungen auszuliefern.

MERCK & CO

startet ein neues klinisches Phase-3-Studienprogramm mit dem Medikament Islatravir zur Behandlung von HIV. Die Studien sollen eine einmal täglich oral einzunehmende Kombination aus Doravirin 100 mg und einer niedrigeren Islatravir-Dosis, bekannt als DOR/ISL, untersucht werden.

MICROSOFT

Das Board der Microsoft Corp hat die Quartalsdividende des Softwarekonzerns um 9,7 Prozent auf 68 US-Cent je Aktie angehoben. Die neue Ausschüttung in Höhe von insgesamt 2,72 Dollar pro Jahr entspricht einer jährlichen Rendite von etwa 1,11 Prozent auf Grundlage des Schlusskurses am Montag von 244,52 Dollar. Zuvor lag die Rendite bei 1,01 Prozent.

MORGAN STANLEY

legt gegen Zahlung einer Strafe von 35 Millionen US-Dollar einen Streit mit der Börsenaufsicht SEC bei. Morgan Stanley sei beschuldigt worden, Computerserver und Festplatten verschrottet zu haben, ohne sicherzustellen, dass sie keine sensiblen Kundendaten mehr enthielten, erklärte die Securities and Exchange Commission (SEC). Ein Teil der Computerhardware sei mit noch darauf befindlichen Kundendaten weiterverkauft worden.

NASDAQ

startet ein neues Geschäft mit digitalen Vermögenswerten, um das Engagement institutioneller Anleger in dem Marktsegment zu fördern. Der Börsenbetreiber teilte mit, er werde im Geschäftsbereich "Nasdaq Digital Assets" zunächst Verwahrdienstleistungen für Kryptowährungen anbieten. Der Bereich werde zudem die Nasdaq-Angebote zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und an kryptobezogenen Indexlösungen erweitern.

SALESFORCE

startet einen Marktplatz für CO2-Zertifikate. Das US-Unternehmen will damit die Transparenz- und Qualitätsprobleme in dem schnell wachsenden Bereich angehen. Die neue Plattform mit dem Namen Net Zero Marketplace soll im Oktober online gehen, zunächst nur in den USA.

AMERICAN EXPRESS/MASTERCARD/VISA

Die republikanischen Generalstaatsanwälte von 23 US-Bundesstaaten haben die Kreditkarten-Unternehmen Visa, Mastercard und American Express in einem Schreiben davor gewarnt, ihren Plan zur Einführung eines neuen Codes zur Identifizierung von Einkäufen in Waffengeschäften voranzutreiben. In dem Schreiben erklärten die Generalstaatsanwälte, dass der Plan zu einem Missbrauch von Verbraucherdaten führen könnte und die Öffentlichkeit nicht schützen würde.

WALLGREENS BOOTS ALLIANCE

steht vor Veränderungen in der Konzernführung. Wie die US-Apothekenkette mitteilte, ist John Standley als President von Walgreens zurückgetreten. Zudem wurde eine Vereinbarung über die vollständige Übernahme von Shields Health Solutions getroffen. Das Unternehmen soll nun unter zwei Geschäftsführern neu organisiert werden.

